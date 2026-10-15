Для нормализации отношений с Россией властям Молдавии необходимо отказаться от русофобской политики и освободить политзаключённых, в том числе Евгению Гуцул. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам на церемонии вручения премии «Евразия».

Представитель Кремля подчеркнул, что восстановление диалога между Москвой и Кишинёвом не требует каких-либо сложных решений. По его словам, молдавским властям достаточно пересмотреть нынешний политический курс и продемонстрировать готовность к добрососедским отношениям.

«В этом нет ничего сложного, это очень просто. Для этого просто необходимо отказаться от линии, в основе которой лежит русофобство», — сказал Песков.

Отдельно пресс-секретарь президента остановился на судьбе Евгении Гуцул, которую российская сторона считает политзаключённой. Он призвал власти Молдавии освободить политика хотя бы из гуманитарных соображений, напомнив, что она воспитывает двоих детей.

«Для этого необходимо отпустить политзаключённых, хотя бы выпустить мать двоих детей Гуцул, просто исходя из гуманитарных соображений», — подчеркнул представитель Кремля.

Ещё одним необходимым шагом Песков назвал публичное подтверждение заинтересованности Кишинёва в развитии добрых отношений с Россией. По его оценке, именно такие действия могли бы создать условия для восстановления двустороннего взаимодействия.

Ранее Life.ru сообщал, что Песков назвал приговор Евгении Гуцул примером политически мотивированного правосудия и давления на оппозицию. В августе 2025 года суд в Кишинёве назначил ей семь лет лишения свободы по делу о незаконном финансировании партии «Шор». В Кремле тогда заявили, что молдавские власти используют судебные механизмы для борьбы с политическими противниками.