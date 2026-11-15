В Гагаузии 15 ноября стартовали выборы главы автономии и депутатов Народного собрания. Впервые оба голосования проходят одновременно. За пост башкана борются восемь кандидатов, а за 35 мест в региональном парламенте — 132 претендента. Об этом сообщает молдавская Центральная избирательная комиссия.

По всей автономии открылись 67 избирательных участков, которые будут работать до 22:00 по московскому времени. Правом голоса обладают более 129 тысяч жителей региона. Для проведения двух кампаний напечатали почти 259 тысяч бюллетеней на русском, гагаузском и румынском языках.

Среди претендентов на пост башкана — бывший генеральный прокурор Молдавии Александр Стояногло, мэр Комрата Сергей Анастасов и экс-депутат Фёдор Гагауз, которого поддерживает Партия социалистов. Также в выборах участвуют Корнелиу Дудник, Иванна Кёксал, Олег Гаризан, Пётр Влах и Иван Кыльчик. Три кандидата выдвинуты политическими партиями, остальные идут как независимые.

Голосование проходит по обновлённым правилам. Теперь претенденты на пост башкана должны владеть не только гагаузским, но и румынским языком. Для независимых кандидатов в депутаты также действуют ограничения на партийную принадлежность. При этом нынешний состав Народного собрания избирают по прежней системе — в 35 одномандатных округах.

На выборах в местный парламент 90 кандидатов участвуют самостоятельно, ещё 42 выдвинуты партиями. За голосованием следят 149 национальных и 83 международных наблюдателя.

Выборы нового башкана потребовались после того, как должность главы автономии признали вакантной. Прежнюю руководительницу региона Евгению Гуцул в августе 2025 года приговорили к семи годам заключения по делу о финансировании партии «Шор». В мае 2026 года апелляционный суд оставил наказание в силе. Сама Гуцул и её сторонники считают преследование политически мотивированным.