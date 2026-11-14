Три партии Германии договорились о создании правящей коалиции в федеральной земле Мекленбург — Передняя Померания, несмотря на победу «Альтернативы для Германии» (АдГ) на региональных выборах. Социал-демократы (СДПГ), «Левые» и «Зелёные» одобрили совместное соглашение, сообщает Spiegel.

Последними документ поддержали социал-демократы. На внеочередном съезде в Гюстрове 14 ноября все делегаты проголосовали за создание нового союза. Ранее соглашение одобрили «Левые», а «Зелёные» поддержали его практически единогласно — при одном воздержавшемся.

Впервые в истории Мекленбурга — Передней Померании региональное правительство сформируют сразу три эти политические силы. Подписание соглашения запланировано на вечер 14 ноября в Грайфсвальде. Уже в понедельник, 16 ноября, действующий премьер-министр земли Мануэла Швезиг должна пройти процедуру переизбрания в ландтаге.

Выступая перед 120 делегатами СДПГ, Швезиг подчеркнула, что новое объединение полностью исключает сотрудничество с АдГ. При этом именно эта партия получила наибольшую поддержку избирателей, однако не смогла найти партнёров для формирования правительства.

По итогам выборов 20 сентября АдГ набрала 38,2% голосов, СДПГ — 35,5%, «Левые» — 6,5%, а «Зелёные» — 5,7%. Вместе три партии располагают 39 из 71 места в земельном парламенте, тогда как у АдГ 32 мандата.

Христианско-демократический союз канцлера Фридриха Мерца потерпел на выборах историческое поражение. Партия получила лишь 4,9% голосов и впервые не смогла преодолеть пятипроцентный барьер для прохождения в ландтаг.

Ранее Life.ru рассказывал, что одним из главных вопросов предвыборной кампании в Мекленбурге стал возможный возврат российского газа. Швезиг прежде поддерживала строительство «Северного потока — 2», но после начала конфликта на Украине изменила позицию. Её оппоненты из АдГ, напротив, выступали за восстановление газопровода. Незадолго до голосования глава РФПИ Кирилл Дмитриев допустил совместную работу с АдГ по восстановлению «Северного потока», связав эту инициативу с возможным снижением стоимости энергии и развитием экономики региона.