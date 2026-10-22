Экс-генсек ОДКБ назвал вступление Украины в ЕС началом конца

Возможное вступление Украины в Евросоюз обострит противоречия между его участниками из-за стоимости интеграции и ослабления экономических возможностей объединения. Бывший генсек ОДКБ Николай Бордюжа заявил РИА «Новости», что присоединение страны может стать началом конца ЕС.

По оценке Бордюжи, для достижения Украиной экономического уровня европейских государств потребуются средства из общего бюджета на протяжении многих лет. Он усомнился, что страны — участницы союза согласятся взять на себя такие расходы. Ещё одним источником противоречий политик назвал особенности самой Украины. Её размеры, политические взгляды и установки, считает он, будут влиять на внутренние отношения в объединении.

Бордюжа также связал привлекательность ЕС для ряда восточноевропейских государств с возможностью получать финансовую помощь. Однако экономические трудности крупнейших стран-доноров, по его словам, ограничили возможности союза сокращать разрыв между участниками.

Тем временем Венгрия заблокировала открытие двух последних переговорных кластеров для Украины и Молдавии на пути в Евросоюз. Представители страны не объяснили своё решение, несмотря на просьбы других членов ЕС. Ранее Венгрия требовала от Украины гарантий образовательных прав для венгерского меньшинства.