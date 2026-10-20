Венгрия вновь заблокировала продвижение Украины и Молдавии в ЕС

Венгрия заблокировала открытие двух последних переговорных кластеров на пути вступления Украины и Молдавии в Евросоюз. Представители Будапешта отказались объяснять своё решение, несмотря на просьбы коллег из других стран объединения, сообщает Kyiv Independent со ссылкой на европейских дипломатов.

Очередная блокировка произошла 20 октября на встрече технических экспертов всех 27 государств ЕС. Участники рассчитывали запустить процедуру открытия оставшихся переговорных направлений, связанных с сельским хозяйством, экологией и транспортом. Однако Венгрия не поддержала инициативу.

По словам одного из дипломатов, представители Будапешта в ответ на вопросы лишь повторили, что их позиция остаётся прежней. При этом ранее Венгрия требовала от Киева гарантий образовательных прав венгерского меньшинства, а соответствующий закон украинские власти приняли ещё 12 октября.

Собеседники издания допускают, что нынешняя блокировка носит временный характер и связана с нежеланием венгерского руководства выглядеть слишком уступчивым по отношению к Украине. В Брюсселе рассчитывают вернуться к вопросу на следующих заседаниях рабочей группы по расширению ЕС.

Европейские дипломаты ожидают, что оставшиеся два кластера удастся открыть в декабре. Пока Украина и Молдавия прошли четыре из шести этапов открытия переговорных направлений, причём их заявки рассматриваются параллельно.