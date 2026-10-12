Страны ЕС согласовали открытие двух переговорных кластеров для Украины
Томас Бирн. Обложка © ТАСС / EPA / Pascal Bastien
Все 27 государств Евросоюза договорились открыть для Украины второй и третий переговорные кластеры в рамках процесса вступления страны в объединение. Об этом сообщил государственный министр Ирландии по европейским делам и обороне Томас Бирн в соцсети X.
«Я могу подтвердить, что все государства — члены ЕС договорились открыть кластеры 2 и 3 для Украины и Молдавии», — написал Бирн.
Второй кластер посвящён внутреннему рынку, третий — конкурентоспособности и инклюзивному росту. Официальное открытие обоих переговорных блоков запланировано на вторник, 13 октября. Аналогичное решение принято в отношении Молдавии.
Евросоюз также согласовал закрытие 20-й переговорной главы с Албанией. Сегодня были закрыты главы 17, 18 и 19 с Черногорией. Бирн назвал предстоящее событие «супервторником» для стран, претендующих на членство в объединении.
Ранее Life.ru сообщал, что Еврокомиссия предложила изменить правила вступления новых стран в Евросоюз. Еврокомиссар Марта Кос представила модель, при которой продвижение кандидатов зависит от проведения реформ и сближения с ЕС. При нарушении обязательств отдельные преимущества членства предлагается ограничивать или отменять.
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