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Регион
Опубликовано 12 октября, 21:29

Страны ЕС согласовали открытие двух переговорных кластеров для Украины

Томас Бирн. Обложка © ТАСС / EPA / Pascal Bastien

Томас Бирн. Обложка © ТАСС / EPA / Pascal Bastien

Все 27 государств Евросоюза договорились открыть для Украины второй и третий переговорные кластеры в рамках процесса вступления страны в объединение. Об этом сообщил государственный министр Ирландии по европейским делам и обороне Томас Бирн в соцсети X.

«Я могу подтвердить, что все государства — члены ЕС договорились открыть кластеры 2 и 3 для Украины и Молдавии», — написал Бирн.

Второй кластер посвящён внутреннему рынку, третий — конкурентоспособности и инклюзивному росту. Официальное открытие обоих переговорных блоков запланировано на вторник, 13 октября. Аналогичное решение принято в отношении Молдавии.

Евросоюз также согласовал закрытие 20-й переговорной главы с Албанией. Сегодня были закрыты главы 17, 18 и 19 с Черногорией. Бирн назвал предстоящее событие «супервторником» для стран, претендующих на членство в объединении.

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Юрий Лысенко
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