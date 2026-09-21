Экс-глава Коми Гайзер вышел на свободу после 11 лет колонии

Бывший глава Республики Коми Вячеслав Гайзер вышел на свободу после отбытия 11-летнего срока. Он покинул ИК-6 в Тверской области, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Это произошло в связи с тем, что срок его наказания истёк», — рассказал собеседник агентства. Когда именно Гайзер покинул колонию, не уточняется. Официально срок его заключения истёк 18 сентября 2026 года.

Гайзера задержали в сентябре 2015 года вместе с другими фигурантами масштабного уголовного дела. В июне 2019-го Замоскворецкий суд Москвы приговорил бывшего руководителя региона к 11 годам колонии строгого режима и штрафу в 160 миллионов рублей.

Суд признал его виновным в мошенничестве, получении взяток в особо крупном размере и легализации денежных средств, полученных преступным путём. При этом обвинение в создании и участии в преступном сообществе с Гайзера и других фигурантов сняли — по этой статье их оправдали.

А ранее Life.ru писал, что обвиняемый во взятке экс-замглавы Подмосковья Илья Бронштейн исчез в зоне СВО. По данным следствия, в 2024 году он получил через посредника 25 млн рублей за содействие при проведении конкурса на поставку оборудования для школ Московской области.