Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: Кабинет Мерца не вернёт доверие немцев

Жители Германии теряют веру в обещания канцлера Фридриха Мерца. Его кабинету едва ли удастся вернуть расположение граждан, уверена экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль.

«Я не думаю, что нынешнее правительство сможет восстановить доверие к себе», — заявила она в беседе с RT.

По словам бывшего дипломата, немецкие избиратели всё чаще обращаются к левым и правым политическим силам, разочаровавшись в правящих партиях. Подобную тенденцию она наблюдает также во Франции и других странах.

Ранее поддержка блока ХДС/ХСС Мерца упала до рекордных 18%, тогда как «Альтернатива для Германии» впервые набрала 30%. Разрыв между ними достиг 12 процентных пунктов — максимума за всё время замеров института INSA.