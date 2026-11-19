Бывший руководитель охраны британской королевской семьи Дай Дэвис резко раскритиковал принца Гарри за слова о готовности воевать с Россией. В интервью Daily Express он предупредил, что подобные заявления могут поставить под угрозу безопасность герцога Сассекского.

«Он постоянно стремится привлечь к себе внимание, а теперь оказался в очень опасной ситуации», — заявил Дэвис.

По мнению бывшего высокопоставленного полицейского, Гарри сам увеличивает риски для собственной безопасности, делая громкие публичные заявления. Дэвис считает, что человеку, нуждающемуся в охране, следует избегать лишней известности, а не привлекать к себе дополнительное внимание.

Экс-глава королевской охраны также усомнился в зрелости принца. Он напомнил, что Гарри остаётся сыном британского монарха, поэтому его высказывания способны иметь последствия далеко за пределами личной жизни.

Особое недовольство Дэвиса вызвала готовность герцога вновь отправиться на военную службу. Бывший охранник подчеркнул, что сам по себе возможный выбор Гарри его совершенно не волнует. По его мнению, большинство британцев также не интересуются тем, решит ли принц вернуться в армию.

«Лично мне всё равно, хочет ли он отправиться на войну. Думаю, большинству британцев тоже всё равно, куда отправится Гарри. Просто пусть держит рот на замке», — высказался Дэвис.

Поводом для критики стало недавнее интервью герцога Сассекского газете The Telegraph. Гарри заявил, что готов вновь служить Великобритании вместе с другими военнослужащими, если возникнет такая необходимость. Ранее он провёл десять лет в британской армии и участвовал в военных операциях в Афганистане.