Принц Гарри заявил, что готов вернуться на военную службу в Великобритании, если возникнет такая необходимость. Об этом герцог Сассекский рассказал в интервью газете The Telegraph.

«Если меня снова попросят записаться в армию, если возникнет такая необходимость, я на все сто процентов буду служить своей стране вместе с моими товарищами-ветеранами и военнослужащими», — сказал Гарри.

В интервью он также высказался о ситуации вокруг Украины и «угрозах» со стороны России. По мнению герцога Сассекского, Европе следует быть готовой к развитию событий. Он заявил, что жители Великобритании «должны нервничать», а бывшим военнослужащим стоит сохранять готовность вновь служить.

Ранее британский принц Гарри прибыл во Львов, где проходили «Всеукраинские Игры непокорённых». Герцог Сассекский посетил соревнования по регби на инвалидных колясках. Нынешний визит стал для принца уже четвёртым за последние два года. Гарри неоднократно приезжал на Украину, где встречался с военнослужащими и участниками программ реабилитации.