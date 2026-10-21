«Я и не знал, насколько это важно»: Принц Гарри раскрыл причину переезда семьи в Британию

Принц Гарри признался, что одним из главных поводов вернуться в Великобританию с Меган Маркл и детьми стало желание дать наследникам британское образование. Об этом герцог Сассекский рассказал в интервью GQ.

«Возможность отдать детей в британскую школу очень много для меня значит. Я и не знал, насколько это важно для меня», — признался принц.

На момент записи интервью в конце сентября семилетний Арчи и пятилетняя Лилибет уже две недели посещали школу и, по словам отца, были в восторге. Гарри уточнил, что не критикует американское образование. Ему важно, чтобы дети познакомились с двумя разными культурами и получили опыт жизни по обе стороны Атлантики.

Ещё одним преимуществом возвращения принц назвал возможность чаще видеть родных и друзей. Теперь дети могут общаться со сверстниками из семей близких людей, а совместные игры помогают им быстрее привыкнуть к новой обстановке. Сам Гарри рад, что снова проводит на родине больше времени, а не приезжает на несколько дней.

На решение о переезде могло повлиять и желание находиться ближе к королю Карлу III, который проходит лечение от онкологического заболевания. При этом он публично выразил надежду на примирение с отцом и братом Уильямом.