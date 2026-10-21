«Я и не знал, насколько это важно»: Принц Гарри раскрыл причину переезда семьи в Британию
Принц Гарри назвал обучение детей одной из причин возвращения в Британию
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Принц Гарри признался, что одним из главных поводов вернуться в Великобританию с Меган Маркл и детьми стало желание дать наследникам британское образование. Об этом герцог Сассекский рассказал в интервью GQ.
«Возможность отдать детей в британскую школу очень много для меня значит. Я и не знал, насколько это важно для меня», — признался принц.
На момент записи интервью в конце сентября семилетний Арчи и пятилетняя Лилибет уже две недели посещали школу и, по словам отца, были в восторге. Гарри уточнил, что не критикует американское образование. Ему важно, чтобы дети познакомились с двумя разными культурами и получили опыт жизни по обе стороны Атлантики.
Ещё одним преимуществом возвращения принц назвал возможность чаще видеть родных и друзей. Теперь дети могут общаться со сверстниками из семей близких людей, а совместные игры помогают им быстрее привыкнуть к новой обстановке. Сам Гарри рад, что снова проводит на родине больше времени, а не приезжает на несколько дней.
На решение о переезде могло повлиять и желание находиться ближе к королю Карлу III, который проходит лечение от онкологического заболевания. При этом он публично выразил надежду на примирение с отцом и братом Уильямом.
Напомним, в 2020 году Гарри и Меган отказались от обязанностей работающих членов королевской семьи и обосновались в Калифорнии. Как ранее сообщал Life.ru, при возвращении в Британию супруги не планировали окончательно отказываться от жилья в США. В сентябре Букингемский дворец подтвердил, что переезд не изменил их официального положения: пара по-прежнему не представляет монарха и занимается собственными проектами.