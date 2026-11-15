Британский принц Гарри прибыл во Львов, где проходят «Всеукраинские Игры непокорённых». Герцог Сассекский посетил соревнования по регби на инвалидных колясках. Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

Принц Гарри прибыл во Львов на соревнования украинских ветеранов. Фото © Telegram / СУСПІЛЬНЕ НОВИНИ

Нынешний визит стал для принца уже четвёртым за последние два года. Гарри неоднократно приезжал на Украину, где встречался с военнослужащими и участниками программ реабилитации.

В этом году на соревнования во Львове зарегистрировались около 500 человек со всей страны. По итогам турнира организаторы сформируют сборную из 60 ветеранов и военнослужащих, которая представит Украину на международных Играх непокорённых в Бирмингеме в 2027 году.

Сам Гарри основал международные Invictus Games в 2014 году. Соревнования предназначены для военнослужащих и ветеранов, получивших ранения или заболевания во время службы.