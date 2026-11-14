Принц Уильям вместе с 13-летним сыном Джорджем нарушил давнюю королевскую традицию, отправившись в Испанию одним самолётом. Отец и сын полетели в Барселону, чтобы поддержать любимую футбольную команду — «Астон Виллу».

Причина, по которой такой поступок привлёк внимание общественности, связана с порядком престолонаследия. Уильям занимает первое место в очереди на британский трон, а его старший сын Джордж — второе. Согласно неписаной королевской конвенции, два ближайших наследника не должны путешествовать одним воздушным судном, чтобы в случае авиакатастрофы монархия не лишилась сразу обоих будущих монархов. При этом речь идёт не о юридическом запрете, а о традиции, которую соблюдали не всегда.

Бывший королевский пилот Грэм Лори рассказывал, что Уильям начал летать отдельно от родителей после достижения 12-летнего возраста. Джорджу сейчас уже 13 лет. Впрочем, в прошлом Елизавета II разрешала своему внуку путешествовать вместе с семьёй во время зарубежных поездок.

Матч между «Барселоной» и «Астон Виллой» состоялся 3 ноября на стадионе Spotify Camp Nou в рамках четвёртого тура Лиги чемпионов. Английская команда проиграла хозяевам со счётом 0:3. Два мяча забил Рафинья, ещё один — Ламин Ямаль. Перед игрой президент каталонского клуба Жоан Лапорта вручил Уильяму и Джорджу футболки «Барселоны».