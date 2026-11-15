Европейским странам необходимо активизировать переговоры с Россией, чтобы снизить риск прямого военного столкновения с НАТО. К такому выводу пришёл бывший председатель Объединённого разведывательного комитета Великобритании Саймон Гасс в статье для Financial Times.

По мнению эксперта, европейские члены НАТО должны уделять предотвращению войны не меньше внимания, чем подготовке к возможному конфликту. Укрепление обороны остаётся важной задачей, однако без дипломатических контактов оно не гарантирует безопасности.

Гасс предупредил, что система контроля над вооружениями, созданная после холодной войны, практически перестала работать. При этом каналы связи между Россией и западными странами оказались почти полностью перекрыты, а механизмы предотвращения военных инцидентов заметно ослабли.

Бывший руководитель разведкомитета считает, что в таких условиях обе стороны могут неверно оценить намерения друг друга. Даже оборонительные действия способны восприниматься противником как подготовка к нападению, запуская опасную цепочку ответных мер.

В качестве исторического примера Гасс напомнил о событиях 1983 года, когда обострение отношений между СССР и НАТО сопровождалось угрозой ядерного столкновения. По его мнению, опыт холодной войны показывает, насколько важно поддерживать контакты даже с государствами, отношения с которыми находятся в глубоком кризисе.

Эксперт призвал европейских политиков отказаться от чрезмерно воинственной риторики и использовать доступные дипломатические каналы для объяснения своих намерений Москве. Он также предложил заранее разработать механизмы управления эскалацией и реагирования на кризисные ситуации. При этом Гасс признал, что простых решений для восстановления диалога не существует.

В последние годы Россия неоднократно выражала обеспокоенность расширением военной инфраструктуры НАТО в Европе. Владимир Путин заявлял, что Москва не заинтересована в прямом конфликте с альянсом, но предупреждал о необходимости ответных действий в случае нападения на Россию.