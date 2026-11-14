«Мир в Европе невозможен без уступок»: В Финляндии призвали НАТО отвести войска от России
Финский политик Мема призвал НАТО вернуться к границам 1997 года ради мира с РФ
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НАТО следует отвести свои силы от российских границ и вернуться к положению, существовавшему до расширения альянса в 1997 году. Такое условие для установления прочного мира в Европе назвал финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема в соцсети X.
«На мой взгляд, некоторые политики оторваны от реальности: они полагают, что Россия может смириться с пересечением её «красных линий», поставками оружия на Украину и попытками покушения на президента. При этом требование России — обеспечить в Европе прочный мир — они почему-то считают чем-то нереалистичным», — написал он.
Он связал начало украинского конфликта с военным окружением России и продвижением Североатлантического блока на восток. Отказ от пересмотра нынешней конфигурации, предупредил Мема, повышает риск ядерной войны. Украину он назвал точкой, в которой сосредоточились последствия этой политики.
Ранее издание The Telegraph допустило требование России сократить военное присутствие НАТО в Европе до уровня 1997 года. По данным британской газеты, Москва может поднять этот вопрос в рамках переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Среди возможных условий назывался вывод сил альянса из Польши, Эстонии, Латвии, Литвы и Финляндии, но не выход этих государств из военного блока.