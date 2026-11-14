НАТО следует отвести свои силы от российских границ и вернуться к положению, существовавшему до расширения альянса в 1997 году. Такое условие для установления прочного мира в Европе назвал финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема в соцсети X.

«На мой взгляд, некоторые политики оторваны от реальности: они полагают, что Россия может смириться с пересечением её «красных линий», поставками оружия на Украину и попытками покушения на президента. При этом требование России — обеспечить в Европе прочный мир — они почему-то считают чем-то нереалистичным», — написал он.

Он связал начало украинского конфликта с военным окружением России и продвижением Североатлантического блока на восток. Отказ от пересмотра нынешней конфигурации, предупредил Мема, повышает риск ядерной войны. Украину он назвал точкой, в которой сосредоточились последствия этой политики.