The Telegraph: Россия может потребовать сокращения сил НАТО в Европе
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Россия может использовать предстоящие переговоры по Украине, чтобы добиться от НАТО сокращения военного присутствия в Европе и ограничений на дальнейшее расширение альянса. Такое предположение высказали европейские и украинские дипломаты, пишет The Telegraph.
По оценке собеседников издания, Москва заинтересована в участии европейских государств в переговорном процессе, поскольку рассчитывает поднять вопросы безопасности, выходящие за пределы украинского конфликта. В частности, речь может пойти о возвращении военного присутствия НАТО к уровню 1997 года, до масштабного расширения альянса на восток.
Подобный сценарий предполагает возможный вывод войск НАТО из Польши, Эстонии, Латвии, Литвы и Финляндии. При этом сокращение военного присутствия не означает исключения этих стран из альянса. Официально российская сторона подобных требований к новому раунду переговоров не выдвигала.
Как отмечает газета, представители Европы и Украины готовы обсуждать будущую систему безопасности на континенте после завершения конфликта. Однако уступать Москве в вопросах расширения НАТО и размещения союзных сил европейские страны не намерены.
«Наша позиция остаётся такой же, как в январе 2022 года», — заявил один из высокопоставленных европейских чиновников.
Дипломат напомнил об ответе НАТО на российские предложения по гарантиям безопасности, направленном Москве перед началом боевых действий на Украине. Тогда альянс выразил готовность обсуждать контроль над вооружениями и снижение военной напряжённости, но отказался ограничивать дальнейшее расширение и пересматривать размещение сил в государствах-членах.
В декабре 2021 года Россия передала США и НАТО проекты соглашений о гарантиях безопасности, предусматривавшие отказ от дальнейшего продвижения альянса на восток и ограничения на размещение вооружений в Европе. Москва также предлагала исключить создание военных баз на территории бывших советских республик, не входящих в НАТО. В январе 2022 года состоялись российско-американские консультации в Женеве и заседание Совета Россия — НАТО в Брюсселе. По итогам переговоров тогда генсек альянса Йенс Столтенберг подтвердил готовность обсуждать ракетные вооружения и меры прозрачности, однако заявил, что Россия не может обладать правом вето на вступление Украины в НАТО.
К обсуждению украинского урегулирования стороны вновь вернулись в октябре 2026 года. После консультаций с Владимиром Зеленским и европейскими представителями в Осло спецпосланник президента США Стив Уиткофф 21 октября встретился с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге. Переговоры продолжались более трёх часов. Американский представитель передал Москве предложения по урегулированию, которые в Кремле пообещали изучить. При этом стороны сохраняют разногласия по территориальному вопросу и гарантиям безопасности.
23 октября Дмитрий Песков подтвердил подготовку нового раунда переговоров России, США и Украины в Абу-Даби в первой половине ноября. По словам пресс-секретаря российского президента, встреча запланирована в трёхстороннем формате, без участия европейских государств. Однако возможность их подключения к дальнейшим консультациям в Кремле не исключили. Уже 25 октября помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что для достижения договорённостей необходимо вести диалог не только с Киевом, но и с Европой, поскольку европейские страны продолжают оказывать Украине поддержку.
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