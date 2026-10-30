Экс-глава «Ростовавтодора» Дегтярёв арестован по делу о коррупции

Суд в Ростове-на-Дону заключил под стражу бывшего руководителя дорожной организации, подозреваемого в мошенничестве, служебном подлоге и злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Ведомство не назвало фигуранта. Однако до этого сообщалось о задержании бывшего руководителя «Ростовавтодора» Станислава Дегтярёва по делу о коррупционных преступлениях.

Как сообщалось, бывшего директора дорожной компании в Ростове-на-Дону Станислава Дегтярёва подозревают в подделке убыточной отчётности ради вознаграждения более 1,4 млн рублей. Следователи также проверяют перечисление 12 млн рублей футбольному клубу при долгах предприятия свыше 245 млн. По месту жительства и работы подозреваемого прошли обыски. Дегтярёв возглавил «Ростовавтодор» в 2023 году и проработал там до июня 2025 года. До этого он работал в министерстве транспорта Ростовской области, в том числе руководил отделом контрольно-ревизионной и аудиторской работы.