Украина фактически ведёт вооружённое противостояние с Россией в интересах НАТО. Такое мнение бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус высказал в интервью «РБК-Украина».

«Послушайте, Украина, по сути, ведёт войну за НАТО», — сказал он.

Петреус назвал Россию «общим врагом» Украины и стран альянса. По его мнению, Западу следует помогать Киеву «всеми возможными способами». Среди приоритетных направлений поддержки он выделил противоракетную оборону и финансирование. Экс-глава ЦРУ считает, что Киев не сможет самостоятельно закрыть эти потребности.

Петреус возглавлял ЦРУ в 2011–2012 годах, а до этого командовал силами США и НАТО в Афганистане. Сейчас он не занимает должностей в американской администрации.

Ранее посланники президента США Дональда Трампа могли предложить Киеву отказаться от курса на вступление в НАТО. Такой вывод сделало украинское издание «Страна.ua» после нового заявления Владимира Зеленского. Сам политик рассказал, что Украину подталкивают к различным форматам, которые должны убедить Россию в том, что Киев никогда не станет членом Североатлантического альянса.