Заместителем министра культуры России назначен Владимир Желонкин, ранее работавший в руководстве Министерства просвещения. В новом ведомстве он будет курировать библиотечную и научную деятельность, информационную политику и развитие творческих индустрий. Об этом сообщило Минкультуры России.

Желонкин окончил Ленинградский финансово-экономический институт имени Н. А. Вознесенского, который сейчас называется Санкт-Петербургским государственным университетом экономики и финансов.

С 2016 года он занимал должность генерального директора издательского дома «Коммерсантъ». В 2024 году Желонкин перешёл в Министерство просвещения России на должность советника, а в 2025-м стал заместителем министра.

Желонкин также входит в Общественный совет при Роскомнадзоре. Его профессиональная деятельность отмечена благодарностями президента России.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин назначил Юлию Пономарёву замминистра просвещения РФ. До этого она возглавляла Центр всестороннего развития детей «Прогресс».