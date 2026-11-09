Мишустин назначил Юлию Пономарёву замминистра просвещения РФ
Юлия Пономарёва. Обложка © Центр «Прогресс»
Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Юлию Пономарёву заместителем министра просвещения. Это следует из распоряжения правительства.
Ранее Пономарёва возглавляла Центр всестороннего развития детей «Прогресс». В марте 2026 года она вручала награды победителям и призёрам всероссийских школьных соревнований по зимним видам спорта.
Министерство просвещения возглавляет Сергей Кравцов. Пока не уточняется, какие направления будет курировать Пономарёва.
Ранее Life.ru рассказывал, что в сентябре Мишустин освободил Ирину Шварцман от должности замминистра просвещения. Она ушла по собственному желанию.
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