Шварцман освобождена от должности замминистра просвещения России

Заместитель министра просвещения Ирина Шварцман ушла с должности по собственной инициативе. Решение оформил премьер-министр Михаил Мишустин.

Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации. В документе сказано, что Шварцман освобождена от должности «по её просьбе».

Ирина Шварцман занимала пост заместителя председателя правительства Калмыкии с 2019 года. В 2021 году она стала директором департамента развития инфраструктуры Министерства просвещения Российской Федерации, а в 2024 году была назначена заместителем министра просвещения.

Ранее глава Башкирии Радий Хабиров потребовал уволить директора и заместителя директора гимназии в Кушнаренково после ножевого нападения на школьника. По его словам, администрация учебного заведения скрывала затяжной конфликт между подростками. Глава республики также вызвал на прямую связь руководителя Кушнаренковского района Марата Латыпова и раскритиковал его работу.