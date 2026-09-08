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Опубликовано 8 сентября, 20:18

Шварцман освобождена от должности замминистра просвещения России

Обложка © ТАСС / Сергей Булкин

Обложка © ТАСС / Сергей Булкин

Заместитель министра просвещения Ирина Шварцман ушла с должности по собственной инициативе. Решение оформил премьер-министр Михаил Мишустин.

Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации. В документе сказано, что Шварцман освобождена от должности «по её просьбе».

Ирина Шварцман занимала пост заместителя председателя правительства Калмыкии с 2019 года. В 2021 году она стала директором департамента развития инфраструктуры Министерства просвещения Российской Федерации, а в 2024 году была назначена заместителем министра просвещения.

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