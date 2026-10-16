Экс-главу администрации Баймака в Башкирии отправили под стражу

Сибайский городской суд Башкирии отправил под стражу бывшего главу администрации Баймака, обвиняемого в превышении должностных полномочий из корыстных побуждений. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов республики. Речь идёт об Иреке Хисматуллине.

«Сибайский городской суд Республики Башкортостан удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении бывшего главы городского поселения город Баймак меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 5 декабря текущего года», — говорится в сообщении.

Мужчине предъявили обвинение по пункту «е» части 3 статьи 286 УК РФ. Речь идёт о превышении должностных полномочий из корыстной заинтересованности. По версии следствия, в апреле 2026 года чиновник заключил с предпринимателем фиктивный договор на поставку баннеров. Товар фактически не поставили, однако деньги перечислили на счёт бизнесмена.

Как полагает следствие, впоследствии большую часть полученных средств предприниматель передал обвиняемому. Обстоятельства дела устанавливаются.

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