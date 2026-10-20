Экс-главу АСВ Мельникова приговорили к 4,5 года колонии за мошенничество

Бывшего главу Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Андрея Мельникова приговорили к четырём с половиной годам колонии общего режима по делу об особо крупном мошенничестве. Пресненский суд Москвы также назначил ему штраф в 900 тысяч рублей и взыскал 4,2 млрд рублей в пользу потерпевшей стороны, сообщил ТАСС один из участников процесса.

Окончательное наказание Мельникову определили путём частичного сложения сроков. Кроме того, четыре года заключения получил экс-заместитель руководителя агентства Александр Попелюх, проходивший по делу о хищении 200 млн рублей. Его материалы рассматривались в особом порядке, при котором наказание не может превышать двух третей максимального срока.

Уголовное дело связано с махинациями вокруг имущества новосибирского аквапарка, находившегося под конкурсным управлением АСВ после банкротства. Среди других обвиняемых — бывшие чиновники, предприниматели и конкурсный управляющий. В частности, фигурантами проходят Ольга Долголева, глава «РАТМ холдинга» Эдуард Таран и экс-замминистра экономического развития Новосибирской области Наталия Муханова.

Следствие также установило ещё один предполагаемый эпизод мошенничества, связанный с обанкротившейся компанией «ВДТ строй». Полученные от использования её имущества деньги должны были направить на погашение задолженности. Однако, по версии правоохранителей, участники преступной группы распределили средства между собой.

Ранее Life.ru сообщал о предъявлении Мельникову обвинения в хищении около 4 млрд рублей. Тогда его адвокат Никита Филиппов рассказал, что дело касается эксплуатации новосибирского аквапарка «Аквамир». Аналогичные претензии следователи предъявили Попелюху и другим участникам предполагаемой схемы. Защитник на тот момент называл обвинения необоснованными. Сам руководитель агентства находился под стражей в СИЗО «Лефортово». Его адвокаты собирались обжаловать решение об аресте.