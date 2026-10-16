Экс-главу ГАИ Красноярского края осудили на 10 лет за продажу «красивых» номеров

Бывшего начальника ГАИ Красноярского края Андрея Сиротинина приговорили к десяти годам колонии строгого режима за продажу автомобильных номеров с красивыми сочетаниями цифр и другие коррупционные эпизоды. Об этом сообщили в краевой прокуратуре.

По данным следствия, в 2024 году экс-руководитель вместе с подчинённым и знакомым, не работавшим в ведомстве, организовал схему продажи привлекательных госномеров. Участники получили в общей сложности более миллиона рублей. В частности, за номер с цифрами 001 покупатель заплатил 350 тысяч рублей.

Следствие также установило, что бывший начальник помог одному из ремонтников избежать последствий за тонировку автомобиля. Он удалил из информационной базы сведения о требованиях сотрудников ГАИ, а взамен получил скидку на электромонтажные работы в своей квартире на сумму 119 тысяч рублей.

Ещё один эпизод касался помощи знакомому при сдаче теоретического экзамена на водительские права. В благодарность тот бесплатно выполнил строительные работы в квартире фигуранта. Вину бывший руководитель ГАИ в суде не признал.

Ранее в Госдуме предложили продавать «красивые» автомобильные номера официально. Депутат Максим Гулин отметил, что эти средства могут пополнять бюджет страны, а не доставаться серым перекупщикам.