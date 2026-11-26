Бывшего министра цифрового развития Смоленской области Андрея Рудометкина обвиняют в мошенничестве на сумму более 11 млн рублей. По версии следствия, он организовал группу для заключения государственных контрактов с завышенной стоимостью, а часть бюджетных средств направил на покупку автомобиля для личного пользования. Об этом сообщили ТАСС в региональном управлении СК РФ.

По данным следствия, Рудометкин привлёк к схеме подчинённых сотрудников и руководство коммерческой организации. С 2022 по 2025 год региональное министерство заключило с этой компанией более 50 государственных контрактов.

Следователи установили, что по девяти из них стоимость оказалась завышена более чем на 8,8 млн рублей. Кроме того, экс-министр, как утверждает следствие, поручил руководителю подведомственного учреждения вместо закупки компьютерной техники потратить свыше 2,5 млн рублей на приобретение автомобиля и оборудования к нему для личного пользования.

В общей сложности речь идёт о сумме более 11 млн рублей. Действия бывшего чиновника квалифицировали как мошенничество, совершённое организованной группой.

Рудометкин возглавлял Минцифры Смоленской области с 2023 года. В октябре 2025-го его уволили в связи с истечением срока служебного контракта, а 28 октября того же года заключили под стражу.

Всего по уголовному делу проходят четыре человека. Помимо бывшего министра, среди фигурантов — экс-начальник отдела защиты информации регионального Минцифры Артём Калугин и ещё два человека, которым также вменяют мошенничество. Потерпевшей стороной признано само министерство.

Ранее стало известно, что за девять месяцев 2026 года в Татарстане уволили 16 чиновников в связи с утратой доверия. Это почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года.