В Татарстане бывшего начальника отдела лицензирования Госалкогольинспекции приговорили к пяти годам и шести месяцам колонии строгого режима. О судебном решении сообщила прокуратура республики.

С мая по ноябрь 2025 года чиновник через посредников получал деньги от руководителей двух коммерческих организаций. За вознаграждение он гарантировал предпринимателям выдачу разрешений на розничную продажу алкоголя в обход установленных законом требований.

Всего за оформление лицензий для 12 торговых объектов мужчина получил 857 тысяч рублей. Эти деньги суд постановил конфисковать в доход государства.

Помимо лишения свободы, бывшему чиновнику назначили штраф в размере 98 миллионов рублей.