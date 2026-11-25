Экс-сотрудник Госалкогольинспекции в Татарстане получил 5,5 года за взятки
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В Татарстане бывшего начальника отдела лицензирования Госалкогольинспекции приговорили к пяти годам и шести месяцам колонии строгого режима. О судебном решении сообщила прокуратура республики.
С мая по ноябрь 2025 года чиновник через посредников получал деньги от руководителей двух коммерческих организаций. За вознаграждение он гарантировал предпринимателям выдачу разрешений на розничную продажу алкоголя в обход установленных законом требований.
Всего за оформление лицензий для 12 торговых объектов мужчина получил 857 тысяч рублей. Эти деньги суд постановил конфисковать в доход государства.
Помимо лишения свободы, бывшему чиновнику назначили штраф в размере 98 миллионов рублей.
Ранее стало известно, что за девять месяцев 2026 года в Татарстане уволили 16 чиновников в связи с утратой доверия. Это почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года.