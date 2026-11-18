Бывший начальник межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД Алексей Метлин, обвиняемый в получении взяток на 43,4 миллиона рублей, отправлен в СИЗО. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

По версии следствия, за деньги автомобилисты получали водительские удостоверения без реальной проверки знаний правил дорожного движения и навыков управления машиной.

Обвинение связано с периодом, когда Метлин руководил МРЭО ГИБДД № 15. Следствие считает, что с апреля 2022 года по ноябрь 2024-го он вместе с другими лицами получил от кандидатов в водители не менее 43,4 миллиона рублей.

Меру пресечения избрал Куйбышевский районный суд Петербурга. Бывшему руководителю подразделения вменяют получение взятки в особо крупном размере по части 6 статьи 290 УК РФ.

Под стражей Метлин останется до 16 января 2027 года. По данным СМИ, обвиняемый вину не признал и просил суд назначить более мягкую меру пресечения.