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Регион
Опубликовано 16 октября, 21:47

Экс-главу Нахимовского округа Севастополя Лазарева арестовали на два месяца

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / rawf8

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / rawf8

Бывшего главу Нахимовского муниципального округа Севастополя Михаила Лазарева заключили под стражу на два месяца по делу о превышении должностных полномочий. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«Бывший глава Нахимовского муниципального округа города Севастополя Михаил Лазарев арестован Нахимовским районным судом Севастополя на два месяца», — рассказал собеседник агентства.

Ранее чиновника задержали в рамках расследования уголовного дела. При этом подробности предполагаемого преступления и обстоятельства, ставшие основанием для уголовного преследования, пока не раскрываются.

По информации из открытых источников, Лазарев покинул пост главы муниципального округа в начале октября. Таким образом, на момент избрания меры пресечения он уже не занимал руководящую должность.

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Накануне Life.ru сообщал, что Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал заместителя главы Таганрога по вопросам городского хозяйства Егора Долматова по делу о крупной взятке. По данным объединённой пресс-службы судов Ростовской области, чиновник отправлен в СИЗО до 12 декабря. Следствие полагает, что Долматов получал от предпринимателей 10% стоимости договоров с городскими подрядчиками и поставщиками.

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Юрий Лысенко
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