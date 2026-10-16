Экс-главу Нахимовского округа Севастополя Лазарева арестовали на два месяца

Бывшего главу Нахимовского муниципального округа Севастополя Михаила Лазарева заключили под стражу на два месяца по делу о превышении должностных полномочий. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«Бывший глава Нахимовского муниципального округа города Севастополя Михаил Лазарев арестован Нахимовским районным судом Севастополя на два месяца», — рассказал собеседник агентства.

Ранее чиновника задержали в рамках расследования уголовного дела. При этом подробности предполагаемого преступления и обстоятельства, ставшие основанием для уголовного преследования, пока не раскрываются.

По информации из открытых источников, Лазарев покинул пост главы муниципального округа в начале октября. Таким образом, на момент избрания меры пресечения он уже не занимал руководящую должность.