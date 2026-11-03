Бывшему генеральному директору Тульского патронного завода Сергею Лукину предъявили обвинение в контрабанде. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«Ему предъявлено обвинение по статье 226.1 УК РФ (контрабанда)», — рассказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что Лукина заключили под стражу по решению 235-го гарнизонного военного суда Москвы от 14 октября. По данным СМИ, он также проходит по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Защита обжалует арест предпринимателя.

Лукин возглавлял Тульский патронный завод с января 2023 года. С 29 октября должность генерального директора занимает Алексей Рыбаков, ранее отвечавший за безопасность предприятия.

Ранее Life.ru сообщал о масштабной операции ФСБ против незаконного оборота оружия в 53 регионах России. Силовики выявили 126 человек, причастных к нелегальному хранению и продаже вооружения, и ликвидировали 48 подпольных мастерских. В ходе обысков изъяли 363 единицы огнестрельного оружия, более 60 тысяч патронов и свыше 1400 гранат.