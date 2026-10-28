Прятали в мотопомпе и детских игрушках: ФТС задержала наркокурьера с международным грузом

Российские таможенники раскрыли международную схему поставки синтетических наркотиков в Киргизию. Запрещённые вещества стоимостью более 14 миллионов рублей участники преступной группы прятали в бензиновой мотопомпе, коробках с детским велосипедом и игрушечной машинкой. Об этом сообщили в ФТС России.

Первую партию обнаружили в Москве при проверке автомобиля. Внутри мотопомпы оперативники нашли два полимерных пакета с веществами чёрного и зелёного цвета. Как установили правоохранители, тайник подготовили трое предполагаемых участников ОПГ, после чего передали оборудование курьеру для отправки за границу.

Ещё два тайника выявили в Подмосковье. Для перевозки запрещённых веществ злоумышленники использовали упаковки от детских товаров. Всего из незаконного оборота изъяли более трёх килограммов наркотиков. По данным ФТС, задержанные признались, что выполняли указания кураторов. Их задачей было замаскировать запрещённый груз под обычные бытовые товары и организовать доставку получателям.

ФТС пресекла вывоз наркотиков на 14 млн рублей из России в Киргизию. Фото © Пресс-служба Федеральной таможенной службы России

Операция прошла сразу в двух странах. Пока российские силовики задерживали предполагаемых отправителей, в Бишкеке местные правоохранители взяли под стражу участников группы, которые должны были принять наркотики. В расследовании участвовали ФТС и МВД России, а также таможенная служба и МВД Киргизии.

В отношении задержанных россиян возбудили уголовное дело о контрабанде наркотиков организованной группой в особо крупном размере. Максимальное наказание по статье — пожизненное лишение свободы. Следствие продолжается.

Ранее Life.ru сообщал о пресечении ещё одного канала поставки синтетических наркотиков в Киргизию. Тогда в Московской области задержали 25-летнего иностранца, у которого обнаружили более 4,6 килограмма α-PVP стоимостью около 23 миллионов рублей. Предполагаемого получателя груза задержали в Киргизии.