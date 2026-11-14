Бывший губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отказался от популярного Telegram-канала «Настоящий Гладков», на который подписаны почти 400 тысяч человек. Теперь следить за публикациями политика, занимающего пост посла России в Абхазии, придётся на другой странице.

Бывший белгородский губернатор Гладков объявил об уходе из популярного канала. Видео © Telegram / Вячеслав Гладков

«Дорогие друзья, принял решение перестать вести тг-канал «Настоящий Гладков». С сегодняшнего дня все новые сообщения, исходя из тех должностных полномочий, которые возложены на Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Республике Абхазия, буду публиковать на канале «Вячеслав Гладков», — написал он.

На момент объявления о переходе аудитория «Настоящего Гладкова» насчитывала около 397 тысяч пользователей. Новый канал пока значительно уступает ему по популярности, хотя на него уже подписались более трёх тысяч человек. При этом прежняя страница остаётся доступной, но свежие записи там больше появляться не будут.