Экс-губернатор Гладков перестал вести Telegram-канал с 400 тысячами подписчиков
Обложка © РИА Новости / Евгений Биятов
Бывший губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отказался от популярного Telegram-канала «Настоящий Гладков», на который подписаны почти 400 тысяч человек. Теперь следить за публикациями политика, занимающего пост посла России в Абхазии, придётся на другой странице.
Бывший белгородский губернатор Гладков объявил об уходе из популярного канала. Видео © Telegram / Вячеслав Гладков
«Дорогие друзья, принял решение перестать вести тг-канал «Настоящий Гладков». С сегодняшнего дня все новые сообщения, исходя из тех должностных полномочий, которые возложены на Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Республике Абхазия, буду публиковать на канале «Вячеслав Гладков», — написал он.
На момент объявления о переходе аудитория «Настоящего Гладкова» насчитывала около 397 тысяч пользователей. Новый канал пока значительно уступает ему по популярности, хотя на него уже подписались более трёх тысяч человек. При этом прежняя страница остаётся доступной, но свежие записи там больше появляться не будут.
Ранее Life.ru рассказывал, как Вячеслав Гладков вручил верительные грамоты президенту Абхазии Бадре Гунбе. Церемония состоялась 17 июля в здании администрации главы республики. На мероприятии присутствовали вице-президент Беслан Бигвава, спикер парламента Лаша Ашуба и премьер-министр Владимир Делба. Назначение российского дипломата было официально закреплено указом Владимира Путина от 26 июня 2026 года. До него эту должность с 2022 года занимал Михаил Шургалин. Сам Гладков руководил Белгородской областью с ноября 2020 года, а 13 мая 2026-го ушёл в отставку по собственному желанию.