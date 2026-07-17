Вячеслав Гладков вручил верительные грамоты президенту Абхазии
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Вячеслав Гладков официально приступил к исполнению обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Абхазия. Церемония вручения верительных грамот главе республики Бадре Гунбе состоялась в здании Администрации президента Абхазии.
Мероприятие прошло в торжественной обстановке с исполнением государственных гимнов обеих стран. На официальной части присутствовали ключевые представители абхазского руководства: вице-президент Беслан Бигвава, спикер парламента Лаша Ашуба и премьер-министр Владимир Делба.
Назначение Гладкова на данный дипломатический пост было закреплено указом президента России Владимира Путина от 26 июня 2026 года. Ранее российскую дипломатическую миссию в республике с 2022 года возглавлял Михаил Шургалин.
Напомним, Вячеслав Гладков сложил с себя полномочия губернатора 13 мая. В июне комитет Госдумы по делам СНГ утвердил его кандидатуру на пост посла России в Абхазии, а после назначение утвердил президент России Владимир Путин. Кроме того, ранее глава РФ наградил чиновника орденом Александра Невского за служение Родине. Гладков руководил регионом с ноября 2020 года, официально вступив в должность 27 сентября 2021 года.
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