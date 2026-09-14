Экс-хоккеист НХЛ Филатов сократил задолженность почти с 5 млн до 1,2 млн рублей

Задолженность бывшего нападающего клубов НХЛ Никиты Филатова уменьшилась до 1,2 млн рублей. Ранее приставы взыскивали с хоккеиста почти 5 млн рублей, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

В базе исполнительных производств сейчас указаны четыре дела, связанные с Филатовым. Они касаются долгов по кредитам, неоплаченной госпошлины и исполнительного сбора.

При этом приставы прекратили взыскания по указанным производствам. В базе в качестве оснований значатся положения статей 46 и 47 закона «Об исполнительном производстве».

Филатов выступал в НХЛ за Columbus Blue Jackets и Ottawa Senators. С июля 2024 года он играет за московский медийный хоккейный клуб AV Soft и носит капитанскую нашивку.

Ранее сообщалось, что задолженность хоккеиста Ивана Телегина перед певицей Пелагеей сократилась с 71 млн до 8,4 млн рублей. При этом разыскивать имущество в пользу бывшей жены Телегина певицы Пелагеи продолжают. Речь идёт о взысканиях, связанных с разделом совместно нажитого имущества и индексацией присужденных денежных сумм. Сейчас в отношении спортсмена открыты пять исполнительных производств. Четыре из них относятся к имущественным взысканиям в пользу физических и юридических лиц.