Экс-кадровик Минобороны Кузнецов получил 12 лет строгого режима по делу о взятке

Бывшего начальника Главного управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова приговорили к 12 годам колонии строгого режима по делу о взяточничестве. Об этом сообщает ТАСС из зала суда.

Кроме лишения свободы, Кузнецову назначили штраф в размере 125 млн 349 тысячи рублей и на шесть лет запретили занимать руководящие должности. Суд также лишил его звания генерал-лейтенанта запаса и государственных наград.

В доход государства конфискованы жилой дом и земельный участок в Краснодарском крае. Остальное имущество Кузнецова останется под арестом до выплаты назначенного штрафа. Процесс проходил в закрытом режиме.

Ранее Life.ru писал о завершении расследования дела Кузнецова. По версии СК, в 2021–2022 годах, когда он возглавлял 8-е управление Генштаба ВС РФ, краснодарский предприниматель Лёва Мартиросян передал ему земельный участок и здание общей стоимостью более 80 млн рублей. Следствие считало, что взамен Кузнецов содействовал заключению госконтрактов с гостиницами бизнесмена. При обысках у бывшего военного изъяли наличные в рублях и иностранной валюте, золотые монеты, коллекционные часы и другие предметы роскоши общей стоимостью свыше 260 млн рублей.