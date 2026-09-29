Экс-кандидат в президенты Румынии, критикующий НАТО, арестован

Апелляционный суд Бухареста отправил бывшего кандидата в президенты Румынии Кэлина Джорджеску под предварительный арест на 30 суток. Суд удовлетворил жалобу прокуроров по делу о предполагаемом мошенничестве на €1,1 млн, сообщает агентство Аджерпрес.

Полиция забрала Джорджеску из его дома. На тот же срок арестован предприниматель Ионел Русен, который также проходит по делу. По версии следствия, Джорджеску и его предполагаемые сообщники убедили предпринимателя Рэзвана Леу передать им €1,1 млн в качестве гарантии для получения кредита. Обещанного финансирования тот не получил и, как утверждает, не смог вернуть деньги. Джорджеску также обвиняют в участии в организованной преступной группе.

Изначально суд первой инстанции отказался заключать политика под стражу и назначил ему судебный надзор на 60 дней. Прокуроры обжаловали это решение и добились ареста.

Напомним, 21 сентября бывшего кандидата в президенты Румынии Кэлина Джорджеску задержали и доставили на допрос в Управление по борьбе с организованной преступностью и терроризмом (DIICOT) по делу о предполагаемом мошенничестве на сумму свыше €1,1 млн. К слову, Джорджеску выиграл первый тур президентских выборов в ноябре 2024 года. Впоследствии избирательный процесс был аннулирован Конституционным судом Румынии.