Экс-кандидата в президенты Румынии Джорджеску задержали по делу о мошенничестве

Бывшего кандидата в президенты Румынии Кэлина Джорджеску доставили на допрос в Управление по борьбе с организованной преступностью и терроризмом (DIICOT) по делу о предполагаемом мошенничестве на сумму свыше €1,1 млн. Об этом сообщает Digi24 со ссылкой на судебные источники.

Утром 21 сентября Джорджеску остановили во время поездки и доставили к его дому в Могошоае, где проходил один из обысков. После этого политика должны были отвезти на допрос в центральное управление DIICOT. В официальном сообщении ведомства имя Джорджеску не приводится.

Всего следователи провели пять обысков в Бухаресте, Могошоае, Чолпани и Буфте. Дело возбуждено по подозрению в создании организованной преступной группы и мошенничестве с особо тяжкими последствиями.

По данным следствия, в центре расследования находятся трое мужчин — двое граждан Румынии и гражданин Италии. Предполагается, что группа действовала в Румынии и Великобритании, а её участники представлялись успешными бизнесменами и обещали предпринимателям содействие в получении крупного зарубежного финансирования. Ущерб оценивается более чем в €1,1 млн.

Джорджеску выиграл первый тур президентских выборов в ноябре 2024 года. Впоследствии избирательный процесс был аннулирован Конституционным судом Румынии, а повторные выборы прошли весной 2025 года. Во втором туре 18 мая Никушор Дан получил 6 168 642 голоса против 5 339 053 у Джордже Симиона, после чего Конституционный суд утвердил Дана президентом.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Румынии задержали 40-летнего россиянина по подозрению в шпионаже за военными объектами и подготовке диверсий. По версии DIICOT, мужчина с февраля по июль 2026 года наблюдал за военной инфраструктурой, фотографировал технику и перемещения военнослужащих, а также поддерживал связь с предполагаемым координатором через зашифрованные мессенджеры.