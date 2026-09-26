Лавров рассмеялся после вопроса о Румынии как возможной цели для РФ
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассмеялся после вопроса журналиста о том, остаётся ли Румыния целью для российских военных.
Корреспондент задал главе российского внешнеполитического ведомства вопрос о возможных военных рисках для страны. В ответ Лавров не стал сразу давать комментарий и рассмеялся. Видео с этим моментом распространилось в соцсетях.
Ранее Лавров заявил о подготовке Европы к возможной войне с Россией. По словам министра, именно европейская сторона всё чаще говорит о необходимости быть готовой к потенциальному конфликту с Москвой. В качестве ориентира в подобных заявлениях, отметил он, называется 2030 год.
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