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Регион
Опубликовано 26 сентября, 18:46

Лавров рассмеялся после вопроса о Румынии как возможной цели для РФ

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассмеялся после вопроса журналиста о том, остаётся ли Румыния целью для российских военных.

Корреспондент задал главе российского внешнеполитического ведомства вопрос о возможных военных рисках для страны. В ответ Лавров не стал сразу давать комментарий и рассмеялся. Видео с этим моментом распространилось в соцсетях.

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Ранее Лавров заявил о подготовке Европы к возможной войне с Россией. По словам министра, именно европейская сторона всё чаще говорит о необходимости быть готовой к потенциальному конфликту с Москвой. В качестве ориентира в подобных заявлениях, отметил он, называется 2030 год.

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Полина Никифорова
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