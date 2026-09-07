Экс-координатор ФБК* много раз получал отказ на работу в фонде из-за флага РФ

Бывший координатор ФБК* Рагнар Рейн рассказал в интервью RT, что ему несколько раз отказывали в должности из-за российского флага на футболке. Кандидатуру отклонял лично глава организации Леонид Волков**.

«Мне сказали: это кто угодно [будет координатором], но не я. Мне быстро пришёл отказ... Уже на втором собеседовании я узнал, что решение было за Леонидом Волковым**... То есть ничего другого. Типа, у тебя странное поло на фотографии с женой. Вот с этого всё и зацепилось», — поделился Рейн.

Он добавил, что Волков** на одном из этапов назначения лично общался с ним по видеосвязи и очень тщательно изучал кандитата, выясняя для себя вопрос — а не будет ли от этого молодого человека проблем в дальнейшем.

Ранее бывшего профессора Уральского федерального университета (УрФУ) Михаила Волкова, отца Леонида Волкова**, исключили из перечня террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Волков-старший находился в списке на фоне уголовного дела о финансировании экстремистской организации.

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