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Опубликовано 12 сентября, 23:38

Экс-министр армии США Дрисколл прибыл в Киев и заявил о переломном моменте

Дэниел Дрисколл в Киеве в 2025 году. Обложка © Офис президента Украины

Дэниел Дрисколл в Киеве в 2025 году. Обложка © Офис президента Украины

Бывший министр армии США Дэн Дрисколл посетил Киев и впервые после отставки выступил перед публикой. Об этом сообщил телеканал CBS.

В украинской столице он принял участие в мероприятии вместе с бывшим генеральным директором Google Эриком Шмидтом. Сейчас Шмидт занимается поставками беспилотников для Украины.

По информации CBS, Дрисколл заявил, что боевые действия вступают в «переломный момент». При этом бывший министр выразил недовольство тем, что крупнейшие армии мира слишком медленно внедряют новые технологии и военные разработки.

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1 сентября Дрисколл подал Дональду Трампу заявление об отставке, после чего покинул должность министра армии США. Его уходу предшествовали затяжные разногласия с главой Пентагона Питом Хегсетом. Со временем конфликт между ними перерос в открытое противостояние.

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Лия Мурадьян
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