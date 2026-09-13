Экс-министр армии США Дрисколл прибыл в Киев и заявил о переломном моменте

Бывший министр армии США Дэн Дрисколл посетил Киев и впервые после отставки выступил перед публикой. Об этом сообщил телеканал CBS.

В украинской столице он принял участие в мероприятии вместе с бывшим генеральным директором Google Эриком Шмидтом. Сейчас Шмидт занимается поставками беспилотников для Украины.

По информации CBS, Дрисколл заявил, что боевые действия вступают в «переломный момент». При этом бывший министр выразил недовольство тем, что крупнейшие армии мира слишком медленно внедряют новые технологии и военные разработки.

1 сентября Дрисколл подал Дональду Трампу заявление об отставке, после чего покинул должность министра армии США. Его уходу предшествовали затяжные разногласия с главой Пентагона Питом Хегсетом. Со временем конфликт между ними перерос в открытое противостояние.