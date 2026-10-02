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Опубликовано 2 октября, 22:25

Экс-министр экономики РФ Нечаев потерял сознание в Москве, его госпитализировали

Обложка © Wikipedia / Krassotkin

Обложка © Wikipedia / Krassotkin

Экс-министр экономики РФ Андрей Нечаев потерял сознание в центре Москвы. Сейчас с ним работают медики. Политика госпитализировали, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, 73-летний Андрей Алексеевич упал в обморок в помещении в Крапивенском переулке. Очевидцы экстренно вызвали скорую помощь. Приехавшие на место медики госпитализировали политика. Сейчас врачи выясняют причины плохого самочувствия Нечаева.

Андрей Нечаев — первый министр экономики в истории новой России. На своём посту он был с 1992 по 1993 год. Руководил «Российской финансовой корпорацией» и основал партию «Гражданская инициатива».

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Алена Пенчугина
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