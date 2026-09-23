Экс-министр обороны Украины назвал «Мёртвые души» бизнес-литературой

Бывший министр обороны Украины Михаил Фёдоров признался, что одной из его любимых книг были «Мёртвые души» Николая Гоголя. Причём роман он воспринимал прежде всего как литературу о бизнесе.

«Почему-то вот прям очень мне зашло. Потом перечитывал. Но для меня это больше была книга про бизнес. Типа, знаете, бизнес-литература», — рассказал Фёдоров в интервью «Украинской правде».

Гоголевский Чичиков действительно строит сюжет романа вокруг своеобразной коммерческой схемы. Он скупает у помещиков числящихся по документам крепостными уже умерших крестьян — «мёртвые души», рассчитывая затем использовать их как формально существующее имущество.

Ранее Life.ru писал, что Фёдоров рассказал о тяжёлой болезни, которую у него обнаружили в 2020 году. По словам экс-министра, тогда врачи оценивали его шансы на выживание в 17%. Он утверждает, что впоследствии прошёл лечение и пятилетний период медицинского наблюдения.