«Шанс на выживание 17%»: Экс-министр обороны Украины Фёдоров рассказал о тяжёлой болезни

Бывший министр обороны Украины Михаил Фёдоров рассказал, что в 2020 году врачи обнаружили у него тяжёлое заболевание и оценивали шансы на выживание всего в 17%. Об этом он рассказал в интервью «Украинской правде».

«В 2020-м у меня обнаружили болезнь с шансами на выживание 17%», — заявил Фёдоров. По его словам, в одной из клиник ему фактически посоветовали отправиться домой и попрощаться с близкими.

Позднее экс-министр продолжил лечение в другом медучреждении, где ему назначили появившийся незадолго до этого таргетный препарат. Фёдоров также рассказал, что проходил химиотерапию и продолжал ездить на работу в Кабмин.

Лечение завершилось в октябре 2020 года. После этого, по словам Фёдорова, врачи должны были наблюдать за его состоянием ещё пять лет, прежде чем можно было говорить о выздоровлении.

Диагноз бывший украинский министр в интервью не раскрыл. Сейчас он утверждает, что пятилетний контрольный период уже пройден и последний год он считается здоровым.

Ранее Life.ru сообщал, что Фёдоров после ухода из украинского Минобороны стал советником министра обороны Италии. В новой роли он занимается вопросами оборонных инноваций.