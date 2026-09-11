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Регион
Опубликовано 11 сентября, 20:31

Экс-министр связи Николай Никифоров объявлен в розыск

Николай Никифоров. Обложка © ТАСС/Егор Алеев

Николай Никифоров. Обложка © ТАСС/Егор Алеев

Бывшего министра связи и массовых коммуникаций Николая Никифорова объявили в розыск. Его данные появились в базе МВД на фоне уголовного дела о финансовой пирамиде Finiko.

«Никифоров Николай Анатольевич. Разыскивается по статье УК», — говорится в карточке ведомственной базы.

МВД не указало конкретную статью Уголовного кодекса, по которой разыскивают бывшего чиновника. Сейчас Никифоров находится за пределами России.

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Ранее Никифорову заочно предъявили обвинение по делу о финансовой пирамиде Finiko. Следствие считает, что он мог входить в число создателей этой схемы. По данным следствия, деятельность Finiko нанесла участникам ущерб примерно на 5 млрд рублей. Потерпевшими по уголовному делу проходят около восьми тысяч человек.

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Лия Мурадьян
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