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Регион
Опубликовано 30 октября, 13:27

Экс-министр транспорта Станислав Стармолотов избран главой Пскова

Станислав Стармолотов. Обложка © МАКС / Официальный канал Псковской области

Станислав Стармолотов. Обложка © МАКС / Официальный канал Псковской области

Бывший министр транспорта и дорожного хозяйства Псковской области Станислав Стармолотов избран главой Пскова. Его кандидатуру единогласно поддержали все 22 депутата, присутствовавшие на заседании городской думы 30 октября. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Впервые выборы градоначальника прошли по новому порядку, закреплённому в уставе города. Теперь депутаты выбирают руководителя Пскова из числа кандидатов, предложенных губернатором области Михаилом Ведерниковым. Помимо Стармолотова, на должность претендовал директор школы № 47 Иван Шагин.

Новый глава города родился в Пскове и получил строительное образование. Более 20 лет он проработал по специальности, а с 2016 года занимал руководящие должности в дорожной отрасли. Стармолотов прошёл путь от заместителя директора «Псковавтодора» до регионального министра транспорта.

После голосования Стармолотов принёс торжественную присягу, пообещав соблюдать законодательство и добросовестно служить городу и его жителям. До избрания он в течение месяца временно исполнял полномочия главы Пскова.

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Ранее Борис Ёлкин досрочно покинул пост главы Пскова, который занимал с 2022 года. Его отставку городская дума утвердила 25 сентября. Впоследствии Ёлкин возглавил Законодательное собрание Псковской области, а Стармолотов был назначен временно исполняющим обязанности руководителя города.

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Юрий Лысенко
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