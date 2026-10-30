Экс-министр транспорта Станислав Стармолотов избран главой Пскова

Бывший министр транспорта и дорожного хозяйства Псковской области Станислав Стармолотов избран главой Пскова. Его кандидатуру единогласно поддержали все 22 депутата, присутствовавшие на заседании городской думы 30 октября. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Впервые выборы градоначальника прошли по новому порядку, закреплённому в уставе города. Теперь депутаты выбирают руководителя Пскова из числа кандидатов, предложенных губернатором области Михаилом Ведерниковым. Помимо Стармолотова, на должность претендовал директор школы № 47 Иван Шагин.

Новый глава города родился в Пскове и получил строительное образование. Более 20 лет он проработал по специальности, а с 2016 года занимал руководящие должности в дорожной отрасли. Стармолотов прошёл путь от заместителя директора «Псковавтодора» до регионального министра транспорта.

После голосования Стармолотов принёс торжественную присягу, пообещав соблюдать законодательство и добросовестно служить городу и его жителям. До избрания он в течение месяца временно исполнял полномочия главы Пскова.