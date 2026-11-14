Экс-министр труда и социальных дел Германии Хубертус Хайль официально выдвинул свою кандидатуру на пост сопредседателя Социал-демократической партии Германии (СДПГ). Политик намерен побороться за руководство партией с действующим председателем Ларсом Клингбайлем. О своей заявке он сообщил в трёхстраничном письме однопартийцам, пишет Bild.

В обращении Хайль раскритиковал нынешнее положение социал-демократов и заявил, что партии не хватает узнаваемого политического курса. По его мнению, без новых идей и чёткой программы СДПГ не сможет вернуть поддержку избирателей.

«Мы станем снова сильнее только в том случае, если как партия станем заметнее и будем иметь ясные концепции и новые идеи», — говорится в письме.

Хайль намерен посвятить всё своё время партийной работе. Этим он фактически противопоставляет себя Клингбайлю, который одновременно занимает посты сопредседателя СДПГ, вице-канцлера и министра финансов Германии. Внутри партии уже звучат требования разделить руководство политической силой и работу в правительстве. При этом Хайль не предлагает социал-демократам выходить из правящей коалиции с блоком ХДС/ХСС. Напротив, он считает необходимым сохранить участие партии в федеральном правительстве, где она отвечает за семь ключевых направлений. Среди приоритетов своей политической программы бывший министр также назвал поддержку Украины и укрепление европейского сотрудничества.