Экс-министра культуры Кузбасса Феофанову приговорили к 7,5 года колонии

Бывшего министра культуры и национальной политики Кузбасса Ольгу Феофанову приговорили к семи годам и шести месяцам колонии общего режима. Кроме того, суд назначил ей штраф в размере 7,92 млн рублей.

Центральный районный суд Кемерова признал экс-чиновницу виновной в получении взятки, мошенничестве и растрате. Ей также на семь лет запретили заниматься определёнными видами деятельности.

Один из эпизодов относится к 2022 году, когда Феофанова руководила Кузбасским государственным краеведческим музеем. Суд установил, что она участвовала в хищении 400 тысяч рублей через договоры на работы, которые фактически не выполнялись.

В 2023 году, уже на посту министра, Феофанова способствовала заключению договора на техническое обеспечение мероприятия, которое в действительности не состоялось. Подрядчику перечислили более 730 тысяч рублей, после чего деньги, по материалам дела, были переданы чиновнице.

Ещё 790 тысяч рублей Феофанова получила от предпринимателя за общее покровительство и содействие в дальнейшем заключении контрактов для нужд министерства и подведомственных учреждений.

Феофанова возглавляла Министерство культуры и национальной политики Кузбасса два года. 20 марта 2025 года она ушла с должности по собственному желанию, а вскоре была задержана. Сначала суд заключил её под стражу, затем меру пресечения смягчили до домашнего ареста.

Ранее суд арестовал доли экс-министра связи Николая Никифорова в семи компаниях. Следствие вменяет ему организацию преступного сообщества и считает одним из создателей финансовой пирамиды Finiko.