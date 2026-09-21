Суд арестовал доли экс-министра связи Никифорова в семи компаниях

Суд арестовал доли бывшего министра связи и массовых коммуникаций России Николая Никифорова в семи компаниях. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные системы СПАРК.

Решение было принято 9 сентября. Под обеспечительные меры попали доли Никифорова в застройщике ООО «СЗ „Иннополис 2024“», ООО «Развитие Иннополиса», разработчике программного обеспечения «Дигинавис», компаниях «Проект 11» и «Проект 24», а также ООО «Единая сеть» и ООО «Союз».

При этом АО «Иннополис Тех», которое возглавляет Никифоров, в перечне арестованных активов не значится. До преобразования компании из ООО в АО летом 2026 года экс-министру принадлежало 67% её уставного капитала.

17 сентября Мещанский суд Москвы заочно арестовал Никифорова по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Следствие также вменяет ему организацию преступного сообщества и считает одним из создателей финансовой пирамиды Finiko. По данным МВД, Finiko действовала с 2018 по 2021 год и затронула жителей большинства регионов России и более 100 иностранных государств. Размер ущерба оценивается более чем в 5 млрд рублей.