Суд арестовал более 4,1 миллиарда рублей на счетах экс-супруги основателя «Русагро»

Меру обеспечения в виде ареста денежных средств на общую сумму свыше 4,1 миллиарда рублей применил московский суд в отношении Натальи Быковской — бывшей супруги основателя агрохолдинга «Русагро» Вадима Мошковича. Соответствующие данные были оглашены в ходе судебного заседания, на котором рассматривается масштабный иск Генеральной прокуратуры РФ.

Надзорное ведомство добивается изъятия в доход государства имущества, принадлежащего экс-генеральному директору «Русагро» Максиму Басову. Сумма требований превышает 3 миллиарда 70 миллионов рублей — в неё входят как денежные средства, так и пакеты акций крупных российских компаний. В число ответчиков по делу также вошли родственники Мошковича: его сестра Юлия и племянник Сергей Трибунские. У них прокуратура требует изъять около 8 миллионов обыкновенных акций ПАО «Группа «Русагро». В отношении Быковской заявлено требование об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся на её банковских счетах.

«Арестованы в настоящее время денежные средства на счетах Быковской на сумму более 4,1 миллиарда рублей», — следует из материалов, озвученных в суде.

Это уже не первое решение по делу об имуществе, связанном с основателем «Русагро». Ранее Хамовнический суд Москвы удовлетворил другой иск Генпрокуратуры и конфисковал в доход государства акции агрохолдинга, принадлежавшие самому Мошковичу, его близким и Максиму Басову. Кроме того, в пользу государства были обращены денежные средства со счетов Мошковича — около 10,5 миллиарда рублей, 1,8 миллиона долларов и 1,6 миллиона евро, а также земельные участки, принадлежавшие Быковской.

Параллельно в одном из столичных судов рассматривается уголовное дело в отношении Вадима Мошковича и Максима Басова. Им инкриминируется мошенничество в особо крупном размере — сумма ущерба по материалам следствия превышает 86 миллиардов рублей. Сами фигуранты в настоящее время находятся в следственном изоляторе.