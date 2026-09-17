Бежавшего в ОАЭ экс-министра связи Никифорова заочно арестовали из-за дела Finiko

Мещанский районный суд Москвы заочно избрал меру пресечения в виде заключения под стражу бывшему министру связи и массовых коммуникаций России Николаю Никифорову, который проходит по делу о финансовой пирамиде Finiko.

Как следует из данных электронной базы суда, решение принято по ходатайству следствия. Никифорову вменяют обвинение в особо крупном мошенничестве. Мера пресечения была избрана заочно, поскольку бывший чиновник находится за пределами России. Он, предположительно, укрылся в ОАЭ, куда вылетел на частном джете за несколько часов до предполагаемого задержания.

Николай Никифоров возглавлял Минкомсвязь России с 2012 по 2018 год. До назначения на федеральный пост он занимал должность министра информатизации и связи Татарстана. По версии следствия, Никифоров мог быть одним из создателей пирамиды Finiko. МВД оценивает ущерб от её деятельности в 5 млрд рублей, потерпевшими по делу проходят около восьми тысяч человек. Ранее Мещанский суд Москвы арестовал Азата Тухватуллина, которого следствие также считает одним из предполагаемых организаторов Finiko.