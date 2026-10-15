Культура фиктивных ремонтов: На Алтае задержали замминистра из-за махинаций на 2 миллиона

Более двух миллионов рублей, выделенных на развитие культуры в Республике Алтай, могли похитить с помощью фиктивных договоров на ремонт и обслуживание объектов. По подозрению в причастности к махинациям задержали первого заместителя регионального министра культуры. Об этом сообщает портал «Толк» со ссылкой на местное управление ФСБ.

По данным силовиков, чиновница давала указания оформлять документы на работы в учреждениях Горно-Алтайска. Финансирование поступало в рамках национального проекта «Культура», однако сами договоры, как установили правоохранители, носили фиктивный характер.

В результате таких операций, по предварительным данным, бюджету причинили ущерб на сумму свыше двух миллионов рублей. Нарушения удалось обнаружить при участии комитета по контролю правительства республики.

Официально имя задержанной в приведённом сообщении ФСБ не раскрывается. Однако источники издания утверждают, что речь идёт о Ларисе Стрельниковой, занимавшей должность первого заместителя министра культуры региона.

По материалам проверки возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Правоохранителям предстоит установить все обстоятельства оформления фиктивных контрактов и движения выделенных средств.

Ранее Life.ru писал, что в феврале 2026 года под стражу заключили первого заместителя министра культуры Ставропольского края Галину Павлову. По версии следствия, она участвовала в схеме с завышением стоимости организации молодёжного фестиваля «На высоте», в результате чего из бюджета похитили более 19 млн рублей. В том же месяце Басманный суд Москвы арестовал министра культуры Башкирии Амину Шафикову. Ей предъявили обвинения в особо крупной растрате и получении взятки.